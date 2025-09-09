Россияне должны выбрать форму получения соцподдержки. Какая лучше и почему

В Социальном фонде России заявили, что до 1 октября россияне должны выбрать форму получения соцуслуг. Это касается людей, которые имеют право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки. Для чего это нужно и какие документы необходимо предоставить — в материале NEWS.ru.

Какие есть формы получения социальных услуг в РФ

До конца сентября льготники должны определиться, в какой форме они хотят получать набор социальных услуг: в натуральной или денежной. Если выбрать первую, можно претендовать на бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецепту, путевки в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

По второй форме льготнику положена ежемесячная выплата. В случае отказа от всех видов услуг денежная компенсация составляет на сегодняшний день 1 728,46 рубля в месяц. Эта сумма складывается из трех пунктов: 1 331,30 рубля — за лекарства и медизделия, 205,95 рубля — за путевку в санаторий, 191,21 рубля — за бесплатный проезд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Соцфонде уточнили, что можно отказаться от услуг и заменить их выплатой как в полном объеме, так и частично. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств и получать вместо них деньги.

«Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант обеспечения», — говорится в сообщении Соцфонда.

Кто может получить соцуслуги

Чтобы выбрать форму получения льгот и соцподдержки, необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд. Это можно сделать в электронной форме через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда или в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). Форма начнет действовать со следующего года и до тех пор, пока получатель услуг не подаст новое заявление.

Согласно российскому законодательству, соцуслуги могут получить инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны — военные, труженики тыла, блокадники. Также в этот список входят ветераны боевых действий, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Кроме того, инвалиды, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, смогут получить льготы или денежную выплату.

Ветераны Великой Отечественной войны Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая форма получения льгот выгоднее

Специализирующийся на социальных льготах юрист Максим Сикач в беседе с NEWS.ru заявил, что у каждой из форм получения льгот есть свои плюсы и минусы. По его мнению, выгоднее выбрать натуральную.

«Денежная форма предполагает небольшую компенсацию. Мои доверители, которые являются инвалидами II и III групп, получают в Москве совсем немного — около 1300 рублей в среднем. Но предоставление социального такси, лекарств получается выгоднее, чем эта сумма», — объяснил он.

Сикач напомнил, что компенсации в натуральной форме сложнее получить, так как для этого нужно собирать документы, заполнять специальные бланки, получать направления и рецепты у врачей. Это может быть труднее для людей с ограниченными возможностями здоровья, считает юрист.

Он также добавил, что если до 1 октября не выбрать вид получения соцуслуг, то по закону они будут автоматически предоставляться в натуральной форме. По словам Сикача, писать заявление нужно только тем, кто хочет отказаться от этого и заменить на выплаты.

«Особенность еще в том, что набор рекомендованных соцуслуг прописан в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). То есть еще не каждому дадут, например, путевку в санаторий», — обратил внимание юрист.

Сикач пояснил, что для каждого льготника требуется разный набор соцуслуг. «Кто-то не передвигается сам, ему требуется социальное такси, помощь. А кто-то может передвигаться самостоятельно, но ему нужно санаторно-курортное лечение, а путевка в санаторий всегда будет дороже, чем ежемесячная выплата. Поэтому не могу утверждать, что объем соцпомощи полностью покрывает потребности получателей», — резюмировал юрист.

Читайте также:

Семейная ипотека умерла? Почему люди не могут взять даже льготный кредит

Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?

Тарифы ЖКХ взлетят до 25%: что со льготами, кому положены, как получить

Они могут облегчить жизнь! Какие льготы положены пенсионерам в 2025 году

Какие льготы положены семьям участников СВО в 2025 году: ключевые аспекты