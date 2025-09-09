Младший брат Емельяненко может выйти из колонии досрочно Промоутер Хрюнов: Иван Емельяненко может выйти из колонии досрочно

Младший из известных бойцов смешанного стиля братьев Емельяненко Иван может выйти из колонии условно-досрочно, сообщил «Матч ТВ» промоутер Владимир Хрюнов. Суд рассмотрит ходатайство об освобождении 10 сентября.

Самое важное, что произошло, — сама колония вышла с ходатайством, удовлетворила его просьбу об условно‑досрочном освобождении. Теперь остается просто дождаться суда, который это дело утвердит. Суд состоится в среду, 10 сентября. Иван Емельяненко станет вторым после актера Михаила Ефремова, кого освободили из этой колонии, — сказал Хрюнов.

Он добавил, что Емельяненко сначала должен возобновить тренировки и наладить обычную жизнь. Говорить о потенциальных поединках можно будет лишь после этого.

Иван Емельяненко в конце прошлого года получил полтора года лишения свободы за уличную драку. Конфликт произошел 5 августа 2024 года, боец сломал лицевые кости мужчине. Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения. Потерпевший также просил не лишать спортсмена свободы.

Позже стало известно, что Иван Емельяненко подал заявление об условно-досрочном освобождении.