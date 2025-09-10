Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 20:21

Марсоход нашел признаки древних форм жизни на Красной планете

Ровер NASA обнаружил возможное доказательство существования жизни на Марсе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американские астрономы обнаружили возможные следы древней жизни в образцах марсианского грунта, собранных марсоходом Perseverance, сообщила руководитель научных программ NASA Никки Фокс. По ее словам, агентство уже предоставило полученные данные научному сообществу для дальнейшего изучения.

Это открытие — прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии НАСА, способной доставить именно такого рода научные данные — выявление потенциальной биосигнатуры на Марсе, — отметила Фокс.

Особый интерес исследователей вызвал образец грунта с характерным «леопардовым узором», содержащий два минерала, богатых железом: вианит и грейгит. На Земле вианит часто встречается в торфяных болотах и вблизи разлагающихся органических веществ, а некоторые микроорганизмы способны образовывать грейгит. Эти минералы могут указывать на возможное присутствие древних форм жизни на Красной планете.

Ранее врио директора NASA Шон Даффи заявлял, что США рассчитывают, что им удастся отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. По его словам, там начнут строить базу для миссии длиной в восемь месяцев.

