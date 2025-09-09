Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:34

Четверо солдат ВСУ жестко поплатились за вторжение в Курскую область

СКР: четверо солдат ВСУ получили уголовное наказание за вторжение на Курщину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Четверо военнослужащих ВСУ получили тюремные сроки от 14 до 15 лет за блокирование села Плехово в Курской области, передает пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на заявление официального представителя СКР Светланы Петренко. По ее словам, суд признал достаточными доказательства, собранные главным военным следственным управлением.

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим войсковой части А-4098 (129 отдельная бригада территориальной обороны вооруженных формирований Украины) солдатам Аркадию Колчину, Руслану Куриленко, Александру Кротюку и Игорю Землеченко, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что более 230 участников украинских вооруженных формирований были признаны виновными в преступлениях на территории Курской области. За последние две недели завершено расследование шести дел в отношении иностранных бойцов из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Им заочно предъявлены обвинения в наемничестве.

Кроме того, парагвайского наемника, участвовавшего в боевых действиях на территории Курской области в составе ВСУ, заочно приговорили к 24 годам заключения. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Курская область
ВСУ
вторжения
суды
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.