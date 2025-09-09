Четверо солдат ВСУ жестко поплатились за вторжение в Курскую область СКР: четверо солдат ВСУ получили уголовное наказание за вторжение на Курщину

Четверо военнослужащих ВСУ получили тюремные сроки от 14 до 15 лет за блокирование села Плехово в Курской области, передает пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на заявление официального представителя СКР Светланы Петренко. По ее словам, суд признал достаточными доказательства, собранные главным военным следственным управлением.

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим войсковой части А-4098 (129 отдельная бригада территориальной обороны вооруженных формирований Украины) солдатам Аркадию Колчину, Руслану Куриленко, Александру Кротюку и Игорю Землеченко, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что более 230 участников украинских вооруженных формирований были признаны виновными в преступлениях на территории Курской области. За последние две недели завершено расследование шести дел в отношении иностранных бойцов из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Им заочно предъявлены обвинения в наемничестве.

Кроме того, парагвайского наемника, участвовавшего в боевых действиях на территории Курской области в составе ВСУ, заочно приговорили к 24 годам заключения. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.