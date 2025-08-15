Свыше 230 участников украинских вооруженных формирований осуждены за совершенные преступления в Курской области, передает пресс-служба Следственного комитета России. За последние две недели ведомство завершило расследование шести дел в отношении шести выходцев из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВФУ. Им заочно предъявлено обвинение в наемничестве.
Всего за совершение преступлений в Курской области уже осуждены 235 участников украинских вооруженных формирований, — сказано в сообщении.
Также возбуждены дела в отношении трех участников украинской националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые несли службу в Мариуполе и участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих. ВС РФ задержали их на территории металлургического комбината «Азовсталь».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали взвод «Азова» в районе Клебан-Быка в ДНР. Уничтожены также пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника.