15 августа 2025 в 11:32

СК раскрыл число осужденных за нападение на Курскую область бойцов ВСУ

СК: за нападение на Курскую область осуждены 235 украинских бойцов

Гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и обвиняемый в преступлениях в отношении мирного населения Курской области Гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и обвиняемый в преступлениях в отношении мирного населения Курской области Фото: РИА Новости/СК РФ

Свыше 230 участников украинских вооруженных формирований осуждены за совершенные преступления в Курской области, передает пресс-служба Следственного комитета России. За последние две недели ведомство завершило расследование шести дел в отношении шести выходцев из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВФУ. Им заочно предъявлено обвинение в наемничестве.

Всего за совершение преступлений в Курской области уже осуждены 235 участников украинских вооруженных формирований, — сказано в сообщении.

Также возбуждены дела в отношении трех участников украинской националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые несли службу в Мариуполе и участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих. ВС РФ задержали их на территории металлургического комбината «Азовсталь».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали взвод «Азова» в районе Клебан-Быка в ДНР. Уничтожены также пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника.

Курская область
ВСУ
Следственный комитет
приговоры
