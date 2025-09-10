Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 19:20

Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко

Мария Шукшина заявила о своем уважении и восхищении Александром Лукашенко

Мария Шукшина Мария Шукшина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Шукшина в интервью СБТВ выразила уважение и восхищение президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она отметила, что ценит его внимание к культуре и считает, что государственное участие в этой сфере способствует развитию отечественной кинематографии.

Я очень уважаю и ценю Александра Григорьевича. И восхищаюсь им, — заявила Шукшина.

По словам актрисы, интерес руководителя государства к культуре важен для сохранения высокого уровня искусства. Она подчеркнула, что без поддержки и внимания таких фигур отечественная кинематография рискует терять аудиторию.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Лукашенко сильным лидером и уважаемым человеком, отметив его решение о помиловании 16 осужденных, включая лиц с обвинениями экстремистской направленности. Трамп выразил надежду, что глава Белоруссии продолжит практику помилования заключенных, число которых, по его оценкам, достигает 1400.

До этого Лукашенко признался, что не хотел бы управлять страной авторитарными методами, но иного способа не видит. Его слова прозвучали в контексте обсуждения политической системы Белоруссии.

Александр Лукашенко
Мария Шукшина
мнения
актеры
