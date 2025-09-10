Российский аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Нижнекамска

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане вечером 10 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram. Мера связана с необходимостью обеспечить безопасность воздушного движения.

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Пресс-секретарь ведомства дополнительные подробности о причинах решения приостановить работу аэропорта не привел. Информации о сроках снятия ограничений также нет.

Днем 10 сентября аэропорт Геленджика в Краснодарском крае возобновил свою работу после временного перерыва. Также Росавиация вводила временные ограничения в самарском аэропорту Курумоч. Кореняко отмечал, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Сочи утром 10 сентября 24 рейса ожидали отправления из-за массовых задержек. В пресс-службе сообщали, что воздушная гавань функционирует без каких-либо лимитов, придерживаясь фактического расписания. Специалисты обслуживают прибывающие самолеты по факту их приземления, а отправляющиеся — исходя из очередности.