10 сентября 2025 в 17:29

В Госдуме объяснили странные публикации и заявления Трампа

Депутат Вассерман: Трамп не сходит с ума, а действует в традициях рекламы в США

Президент США Дональд Трамп мыслит совершенно здраво, действуя в традициях американской рекламы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он объяснил, что глава Белого дома постоянно прощупывает разные направления, где может преуспеть.

Трамп мыслит совершенно здраво, работает в традициях американской рекламы, постоянно прощупывает разные направления. Да, его высказывания противоречивы, но убедившись, что на каком-то направлении продвинуться не получается, он переключается на другие. Трамп не сходит с ума. То же самое с разными оценками России — это, опять-таки, элемент торговли, — сказал Вассерман.

Ранее профайлер Денис Давыдов заявил, что поведение Трампа может указывать на потребность в одобрении со стороны рядовых граждан. По его мнению, глава Белого дома, находясь под сильнейшим давлением политических оппонентов, испытывает дефицит позитивной обратной связи от американского народа.

До этого Трамп внезапно заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложнилось из-за президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Причиной он назвал ненависть между главами государств.

