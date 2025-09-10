Профайлер объяснил странности в поведении Трампа

Поведение президента США Дональда Трампа может указывать на потребность в одобрении со стороны рядовых граждан, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его мнению, глава Белого дома, находясь под сильнейшим давлением политических оппонентов, испытывает дефицит позитивной обратной связи от американского народа.

Президент США находится под сильнейшим давлением политических сил внутри страны. Его публичные представления, конечно, могут говорить, что ему не хватает позитивной обратной связи от простых американцев в ответ на усилия и принятые решения. Яркие, узнаваемые в американской культуре визуальные образы, клиповый способ донесения ключевой информации говорят, что в большей степени целью являются внутренний электорат, — пояснил Давыдов.

Он отметил, что Трамп на протяжении всей жизни стремился окружать себя символами успеха и превосходства. По словам профайлера, это является характерной чертой его личности.

Трамп, как яркая личность, на протяжении всей жизни окружал себя маркерами успеха: если здание — то имени себя, самое высокое или в самом престижном месте, если жена — то модель, если дальнейший рост личного бренда — то в президенты или спасители мира. Синдром, при котором люди переоценивают собственную значимость, личностные качества, способности требуют наблюдения и тестирования, — резюмировал Давыдов.

Ранее психиатр, кандидат медицинских наук Василий Шуров заявил, что Трамп часто меняет риторику и занимается эпатажем, чтобы оставаться в центре внимания общественности. По его словам, такая модель поведения является осознанной стратегией, направленной на удержание власти и влияния, а не следствием психических отклонений.