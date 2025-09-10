Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 17:10

Бросившая ребенка в Турции россиянка может лишиться родительских прав

Суд рассмотрит вопрос о лишении бросившей ребенка в Турции родительских прав

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Павлово-Посадский городской суд Подмосковья 23 сентября рассмотрит вопрос о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая оставила ребенка в туалете аэропорта Турции, сообщила РИА Новости представитель женщины Виктория Елисеева. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Подготовку мы сегодня завершили, рассмотрение по существу назначено на 23 сентября. Оно пройдет в закрытом режиме, хотя мы хотели, чтобы оно было открытым, — сообщила собеседница.

Ранее адвокат приемных родителей брошенного ребенка Мария Яковлева сообщала, что было возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Бурнашкиной. Она обвиняется в покушении на убийство новорожденного ребенка. В Павлово-Посадском городском суде Московской области состоялось предварительное заседание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав. Инициаторами судебного процесса выступили приемные родители брошенной девочки.

До этого появились данные, что Екатерина Бурнашкина намерена участвовать в российском судебном процессе по вопросу опеки над ребенком. Она недавно была освобождена в Анталье после обвинений в оставлении новорожденной дочери Николь в опасности.

