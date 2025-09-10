Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:25

Алаудинов внезапно опубликовал видео с полуголым мужчиной и попросил помощи

Алаудинов опубликовал видео с незнакомцем и попросил информацию о нем

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео с мужчиной. Военачальник попросил подписчиков предоставить любую информацию о нем. Других подробностей он не привел.

Всех, кто узнает данного человека, просим срочно сообщить, — написал Алаудинов.

На опубликованном записи ролике изображен полуобнаженного мужчина перед монитором. Его мимика и движения выглядят ненормально, он едва сохраняет равновесие. На заднем плане — предметы, похожие на армейское снаряжение: тактический рюкзак, зеленые ящики.

Ранее в подмосковном поселке Запрудня был задержан местный житель, который в ходе конфликта зарезал соседа. Поводом для ссоры стало замечание о слишком громкой музыке, по факту происшествия возбуждено дело. Нападавший является бывшим участником спецоперации.

В деревне Меленки в Московской области до этого застрелили офицера, который совсем недавно вернулся из зоны проведения СВО. Убийца выстрелил в него из пистолета как минимум восемь раз.

Апти Алаудинов
Ахмат
ВС РФ
генералы
