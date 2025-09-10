Алаудинов внезапно опубликовал видео с полуголым мужчиной и попросил помощи Алаудинов опубликовал видео с незнакомцем и попросил информацию о нем

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео с мужчиной. Военачальник попросил подписчиков предоставить любую информацию о нем. Других подробностей он не привел.

Всех, кто узнает данного человека, просим срочно сообщить, — написал Алаудинов.

На опубликованном записи ролике изображен полуобнаженного мужчина перед монитором. Его мимика и движения выглядят ненормально, он едва сохраняет равновесие. На заднем плане — предметы, похожие на армейское снаряжение: тактический рюкзак, зеленые ящики.

