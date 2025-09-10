Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:11

Зеленского уличили в неуклюжих попытках испортить отношения США и России

Журналист Боуз: Зеленский неуклюже пытается испортить отношения между РФ и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял очередную неуклюжую попытку испортить отношения между Вашингтоном и Москвой, заявил в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, распространение фейков о России является для Киева обычным делом.

Еще одно ложное утверждение Зеленского. <...> Такое просто невозможно, — подчеркнул эксперт.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши мог быть провокацией со стороны Украины с целью вовлечь Варшаву и НАТО в конфликт с Россией. По словам депутата, Зеленский давно пытается «хоть тушкой, хоть чучелом» втянуть Альянс в войну с РФ.

До этого Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа «получил, что хотел». Так политик прокомментировал вопрос журналистов, которые поинтересовались, что он чувствовал, когда наблюдал за саммитом Россия — США в Анкоридже.

ВС РФ
Владимир Зеленский
ДНР
Чей Боуз
