10 сентября 2025 в 18:32

Зоозащитница может пойти под суд из-за переехавшего щенят водителя

В Дагестане завели дело на зоозащитницу по заявлению переехавшего щенят мужчины

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Уголовное дело возбудили против зоозащитницы из Дагестана Ирины Карповой, заявили РИА Новости в МВД республики. По информации ведомства, женщина распространила персональные данные водителя, который насмерть переехал щенят в Махачкале.

Мужчина заявил в полицию о том, что после инцидента с щенятами она опубликовала его фото, номер телефона, адрес, в результате чего ему стали поступать оскорбления и угрозы, — подчеркнули в МВД.

В июле в дагестанских Telegram-каналах появились публикации о том, что на улице Шелковая в столице республики водитель автомобиля Kia Rio задавил четырех щенят, которые лежали на дороге, после чего скрылся с места происшествия. Животные погибли, однако один щенок выжил.

Полицейские установили и доставили в отдел 32-летнего водителя, в отношении которого собрали материал по факту жестокого обращения с животными. Мужчина в свою очередь написал заявление на Карпову за то, что она опубликовала его личные данные, что и послужило причиной для возбуждения дела.

Ранее в Новороссийске мужчина ударил палкой маленькую собаку, после чего она выбежала на дорогу и погибла под колесами автомобиля. По словам очевидцев, чихуа-хуа тявкнула на проходившую мимо девочку. Ее отец разозлился и ударил питомца палкой. От испуга собака сорвалась с поводка, спустя несколько часов хозяйка нашла животное на проезжей части уже мертвым.

