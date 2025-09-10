Что показали на презентации Apple: новый iPhone, часы, наушники, цена в РФ

Компания Apple 9 сентября провела презентацию, на которой представила новые iPhone 17, 17 Air, Pro, а также Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3. Что в них нового, сколько стоят гаджеты?

Что известно о новых iPhone

iPhone 17 оснащен инновационной фронтальной камерой Center Stage, новым дисплеем большего размера и большей яркости с технологией ProMotion, а также чипом A19, который повысит производительность смартфона. Также у iPhone 17 появился новый трехнанометровый чип A19, который отвечает за скорость работы. Он мощнее прошлого на 20%.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max позиционируются как самые мощные в истории Apple. Он оснащен чипом A19 Pro, улучшенной системой камер (все сенсоры 48 МП) и технологией Ceramic Shield 2 для повышенной прочности дисплея. Акцент сделан на автономности — заявлено рекордное время работы от батареи. Новый iPhone доступен в пяти цветах: черный, сиреневый, голубой, зеленый и белый.

Новый iPhone 17 Pro ​​на презентации Apple в Купертино Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

iPhone Air — это самый тонкий iPhone в истории. При этом он сохранил производительность Pro-моделей, включая чип A19 Pro и продвинутую камеру. Как сообщили представители компании, рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким iPhone за всю историю бренда. Цена в РФ стартует от 108 тыс. рублей.

Что известно о наушниках AirPods Pro 3

Новые наушники получили датчик сердечного ритма на основе оптических сенсоров, что позволяет отслеживать пульс во время тренировок. Звук и шумоподавление остались на прежнем уровне, но улучшена эргономика и уменьшен размер кейса. Батарея обеспечивает до восьми часов работы.

Кроме того, устройство получит функцию перевода в режиме реального времени. Стоимость составляет 20,8 тыс. рублей. При этом Apple готовит премиум-версию AirPods Pro 3 с инфракрасной камерой для управления жестами, которая выйдет в 2026 году. Новые AirPods Pro поступят в продажу уже 19 сентября.

Какие новые функции получили Apple Watch Series 11 и Ultra 3

Линейка умных часов получила значительные обновления. Apple Watch Series 11 теперь умеют отслеживать хронические изменения артериального давления и анализировать сон с оценкой его качества. Батарея работает до 24 часов. Экран часов защищен от царапин в два раза лучше, чем Series 10.

Apple Watch Ultra 3 ориентированы на экстремальные условия. Ключевые нововведения: спутниковая связь для экстренных случаев, многодневная автономность и улучшенные метрики для спорта. Также ожидается удвоение количества датчиков для точного мониторинга здоровья.

Новые Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch SE 3 на презентации Apple в Купертино Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA/ТАСС

Корпус выполнен из титана (черного или натурального), в производстве использованы переработанные материалы и 3D-печать. Предзаказ открыт с 9 сентября, продажи начнутся 19 сентября. Цена стартует от 66,9 тысячи рублей.

Что ждет владельцев старых версий iPhone

Член совета директоров РОСА и Рутек Сергей Кравцов в беседе с NEWS.ru объяснил, что владельцы iPhone 15 и 16 не увидят существенных отличий в новой линейке смартфонов.

«Официальный старт продаж iPhone 17 назначен на 19 сентября. Скорее всего, в России смартфоны появятся уже на следующий день, но по завышенной цене за эксклюзивность. Для пользователей со старыми версиями iPhone это будет заметное обновление, однако владельцам iPhone 15 можно не переживать — их устройства остаются актуальными. Серия iPhone Pro обеспечивает запас по производительности как минимум на два-три года вперед», — добавил он.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 11 сентября: ждать ли сильных дождей и холода

Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 10 сентября: что завтра, гипертония, недомогание