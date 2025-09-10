Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью

Мужчина из Читы угнал грузовик, стоящий в карьере, чтобы добраться к возлюбленной, информирует Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, 26-летний парень собирался приехать к девушке в дачный кооператив.

Инцидент произошел ночью в Черновском районе. Пропажу заметили владельцы техники, проверив камеры. Они увидели, как неизвестный уезжает на грузовике с карьера.

При этом угонщику не удалось добраться в пункт назначения. Машина застряла в грязи и парень ее бросил. Против россиянина возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ об угоне, которая может обернуться пятью годами лишения свободы.

Ранее женщина угнала незапертый каршеринговый автомобиль в Петербурге. По словам россиянки, она просто хотела согреться и быстрее попасть домой. Инцидент произошел зимой на Ленской улице, сейчас суд рассматривает уголовное дело.

В августе 18-летний житель Кемеровской области угнал машину бабушки, которая находилась в реанимации. Юноша совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения в компании несовершеннолетнего друга.