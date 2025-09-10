Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:32

«Поехали!»: Трамп отреагировал на инцидент с беспилотниками в Польше

Трамп отреагировал на инцидент с беспилотниками в Польше фразой «поехали»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше в своей соцсети Truth Social. Он коротко прокомментировал случившееся фразой, аналогичной русскоязычному «поехали».

Ранее Министерство обороны РФ ответило на обвинения Польши в том, что российские дроны якобы пересекли границу страны. В ведомстве напомнили, что максимальная дальность БПЛА, которые этой ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров.

При этом уже в десяти населенных пунктах на востоке и в центре Польши нашли фрагменты беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Как уточнила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая, найденный фрагмент ракеты в Выхалеве оказался частью дрона.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время продолжается поиск сбитых объектов.

США
Дональд Трамп
реакции
беспилотники
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.