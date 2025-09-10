«Поехали!»: Трамп отреагировал на инцидент с беспилотниками в Польше

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше в своей соцсети Truth Social. Он коротко прокомментировал случившееся фразой, аналогичной русскоязычному «поехали».

Ранее Министерство обороны РФ ответило на обвинения Польши в том, что российские дроны якобы пересекли границу страны. В ведомстве напомнили, что максимальная дальность БПЛА, которые этой ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров.

При этом уже в десяти населенных пунктах на востоке и в центре Польши нашли фрагменты беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Как уточнила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая, найденный фрагмент ракеты в Выхалеве оказался частью дрона.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время продолжается поиск сбитых объектов.