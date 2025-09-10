Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 18:24

Названо место прощания с артисткой Петерсон

Агнесса Петерсон Агнесса Петерсон Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Агнессой Петерсон пройдет 15 сентября в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщил директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок в комментарии ТАСС. Прощание состоится в Большом фойе театра с 12:00 до 13:00.

Ранее в Театре Вахтангова сообщили, что Петерсон скончалась на 90-м году жизни. Согласно предоставленной информации, актриса умерла после продолжительной болезни.

Кроме того, в Гомельском областном драматическом театре сообщили, что актер театра и кино Александр Лавринович скончался на 83-м году жизни. Он умер 8 сентября, причина смерти не раскрывается. Артист известен по роли профессора медицины в третьем сезоне сериала «Каменская».

Также 8 сентября умер народный художник Азербайджана, выдающийся сценограф и художник-постановщик Назим Бейкишиев. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная онкологическая болезнь.

