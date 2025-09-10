Названо место прощания с артисткой Петерсон Прощание с артисткой Петерсон состоится в Театре Вахтангова

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Агнессой Петерсон пройдет 15 сентября в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщил директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок в комментарии ТАСС. Прощание состоится в Большом фойе театра с 12:00 до 13:00.

Прощание с Агнессой Оскаровной Петерсон пройдет в Большом фойе Театра Вахтангова 15 сентября с 12:00 до 13:00, — говорится в сообщении.

Ранее в Театре Вахтангова сообщили, что Петерсон скончалась на 90-м году жизни. Согласно предоставленной информации, актриса умерла после продолжительной болезни.

