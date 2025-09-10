Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 18:58

«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой

Продюсер Рудченко: Пугачева дружит с предателями, которые плюют в души россиян

Певица Алла Пугачева своими действиями демонстрирует неприязнь к России и ее гражданам, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, артистка заводит дружбу с предателями, которые плюют в души россиян.

Как бы Пугачева прямо ни говорила, что не считает себя предателем родины, при этом всеми своими действиями она это подтверждает. Отворачиваться от наших людей и заводить дружбу с предателями, которые плюют в души наших людей, — это тоже предательское отношение, — подчеркнул Рудченко.

Он отметил, что в частности Пугачева выступала на стороне Лаймы Вайкуле, которая открыто высказывалась против России. Кроме этого, как напомнил продюсер, артистка называла россиян рабами и открыто говорила, что не поддерживает действия властей РФ.

На самом деле Пугачева свое молчание давно прервала. Она называла наших людей рабами, высказывалась определенным образом в поддержку своего супруга. Она всячески показывала, что не поддерживает настроение наших политиков, не поддерживает настроение наших людей, которые выступали против нацистского режима на Украине, — резюмировал Рудченко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут попасть под статью из-за своих высказываний. По его словам, исполнительница рискует вслед за супругом получить статус иностранного агента.

