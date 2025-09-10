Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 19:08

Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев скончался 5 сентября, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Дипломат ушел из жизни на 78-м году жизни.

Руководство министерства, департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 5 сентября 2025 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Яковлев Сергей Яковлевич, — сказано в сообщении.

Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве и оставался действующим дипломатом до 2015 года, завершив карьеру после четырехлетнего руководства посольством в Израиле. Выпускник МГИМО 1971 года посвятил более 40 лет дипломатической службе, специализируясь на ближневосточном направлении. Его карьера включала работу в дипмиссиях в Судане (1971-1974), Египте (1976-1981) и Сирии (1986-1991). В 1994-1998 годах он курировал ближневосточное досье в посольстве России в США.

Ранее на 91-м году жизни умер российский посол в отставке Анатолий Адамишин. Во внешнеполитическом ведомстве дипломат проработал 40 лет.

МИД России
послы
смерти
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.