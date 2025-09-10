Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев скончался 5 сентября, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Дипломат ушел из жизни на 78-м году жизни.

Руководство министерства, департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 5 сентября 2025 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Яковлев Сергей Яковлевич, — сказано в сообщении.

Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве и оставался действующим дипломатом до 2015 года, завершив карьеру после четырехлетнего руководства посольством в Израиле. Выпускник МГИМО 1971 года посвятил более 40 лет дипломатической службе, специализируясь на ближневосточном направлении. Его карьера включала работу в дипмиссиях в Судане (1971-1974), Египте (1976-1981) и Сирии (1986-1991). В 1994-1998 годах он курировал ближневосточное досье в посольстве России в США.

Ранее на 91-м году жизни умер российский посол в отставке Анатолий Адамишин. Во внешнеполитическом ведомстве дипломат проработал 40 лет.