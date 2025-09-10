Сейте в сентябре — в июне сад в кружевных сердечках! Многолетник-невеста

Дицентра — это не просто цветок, а настоящее кружевное сердце сада, наполненное романтикой и нежностью! Её изящные веточки, усыпанные сердечками, которые трепещут на ветру, создают волшебную атмосферу с июня до самых холодов. И что самое удивительное — вырастить эту красоту проще простого!

Я сею её семена прямо под зиму, когда земля уже прихвачена первыми морозцами. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация творит чудеса — весной появляются дружные, закалённые всходы, готовые к любым испытаниям.

Дицентра невероятно вынослива: она зимует без укрытия даже в лютые морозы, растёт в тени и полутени и стойко переносит засуху. С каждым годом её кусты становятся пышнее, а цветение — обильнее, превращая уголки сада в сказочные полянки с порхающими сердечками. Посадите дицентру однажды — и она десятилетиями будет дарить вам свою нежность, не требуя ничего взамен!

