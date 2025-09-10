В Минэкономразвития пояснили, готова ли Россия принять туристов из США

Россия с готовностью примет туристов из США, как только прямое авиасообщение между двумя странами восстановится, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По данным ТАСС, такое заявление он сделал в кулуарах международного форума-выставки по туризму «Отдых».

Мы готовы принять туристов из США, если рейсы начнутся. Это мы готовы точно, — подчеркнул Кондратьев.

Он также отметил, что решение о перезапуске прямого воздушного сообщения носит, прежде всего, политический характер. По его словам, для этого авиационные власти одной страны должны направить соответствующую заявку по установленной форме своим коллегам в другой.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин подтвердил готовность к диалогу с американской стороной по возобновлению авиасообщения. По его словам, США также должны проявить заинтересованность. Однако пока, отметил Никитин, таких разговоров не наблюдается.