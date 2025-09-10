Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 14:03

В Минэкономразвития пояснили, готова ли Россия принять туристов из США

Минэкономразвития: РФ готова принять туристов из США при возобновлении рейсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия с готовностью примет туристов из США, как только прямое авиасообщение между двумя странами восстановится, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По данным ТАСС, такое заявление он сделал в кулуарах международного форума-выставки по туризму «Отдых».

Мы готовы принять туристов из США, если рейсы начнутся. Это мы готовы точно, — подчеркнул Кондратьев.

Он также отметил, что решение о перезапуске прямого воздушного сообщения носит, прежде всего, политический характер. По его словам, для этого авиационные власти одной страны должны направить соответствующую заявку по установленной форме своим коллегам в другой.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин подтвердил готовность к диалогу с американской стороной по возобновлению авиасообщения. По его словам, США также должны проявить заинтересованность. Однако пока, отметил Никитин, таких разговоров не наблюдается.

туристы
США
авиасообщения
Минэкономразвития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Tesla известного певца нашли разлагающийся труп
«Не грозит реальный срок»: что говорят об уголовном деле футболиста Смолова
Политолог оценил вероятность отстранения Макрона от власти
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
НАТО применила статью 4 в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Осудившая СВО мать Тарасовой объявилась после ее задержания с наркотиками
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.