05 сентября 2025 в 08:31

В Минтрансе подняли вопрос о возобновлении авиасообщения с США

Минтранс объявил о готовности к диалогу по возобновлению авиасообщения с США

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Сергей Отрошко/Росконгресс

Министерство транспорта России готово к диалогу с американской стороной по возобновлению авиационного сообщения, заявил глава ведомства Андрей Никитин в ходе Восточного экономического форума. Однако он отметил, что США также должны проявить заинтересованность. Пока таких разговоров не наблюдается, передает ТАСС.

Мы готовы в случае интереса американской стороны на эту тему начать разговаривать. Пока таких разговоров нет, — сказал он.

Глава министерства добавил, что Россия ни от чего не закрывается и всегда готова к диалогу. По словам Никитина, президент Владимир Путин неоднократно об этом говорил.

Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия направила США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Она подчеркнула, что это не политический шаг, а прагматичная инициатива, продиктованная запросом граждан.

Кроме того, Россия прорабатывает вопрос открытия прямого авиасообщения с Пакистаном. Как уточнили в Минтрансе, планируется также запустить пробный поезд от Карачи до Москвы.

