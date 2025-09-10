Протесты во Франции 10 сентября: что известно, причины, последствия

Сегодня, 10 сентября, во Франции на фоне массовых протестов против экономической политики правительства вспыхнули беспорядки. Что об этом известно?

Что известно о протестах во Франции 10 сентября

В среду, 10 сентября, во Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем всё» против экономической политики правительства. По данным местных СМИ, в протестах принимают участие около 100 тысяч человек. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год, согласно которому пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, а среди ведомств бюджет повысят только Министерству обороны. В частности, французы раскритиковали предложение бывшего премьер-министра Франсуа Байру сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии. 9 сентября он подал в отставку.

Сегодня, 10 сентября, демонстранты вышли на улицы Парижа с зажженными факелами, блокировали автобусные депо, перекрывали улицы и трамвайные пути мусором и строительными ограждениями. Попытки заблокировать работу инфраструктурных объектов привели к столкновениям с полицией. На опубликованных кадрах видно, как протестующие кидают в правоохранителей мусорные баки, бросают шумовые гранаты.

По данным СМИ, одна из групп демонстрантов напала на рейсовый автобус на шоссе около города Ренн на северо-западе Франции и подожгла его. В Лионе митингующие пытались штурмовать железнодорожные вокзалы. Ожидается, что по всей Франции пройдет более 700 акций.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, на настоящий момент на территории Франции задержаны почти 200 человек за участие в беспорядках, из них 132 — в Париже и его пригородах.

Возле Люксембургского дворца, в котором находится сенат Франции, дежурят сотрудники полиции. Аналогичные меры приняты у Елисейского дворца.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что протесты во Франции координировались через созданную им социальную сеть.

«Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позерства — и теперь наносят ответный удар», — написал он в соцсетях.

Павел Дуров Фото: IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

Чем беспорядки обернутся для Макрона

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что во Франции назревает новая волна массовых протестов, которая серьезно сказывается на положении президента Эммануэля Макрона.

«Положение Макрона действительно сложное. Внутренний рейтинг менее 15%, обвалившееся правительство, назревающая новая волна массовых протестов, временный кабинет министров без шансов на длительное существование, лидерство „Национального объединения“, печальные внутриэкономические показатели и так далее», — отметил он в авторском Telegram-канале.

Авторы Telegram-канала «Два майора» считают, что Макрону стоит заняться внутренними делами, а «не лезть в новую мировую войну».

Читайте также:

Ситуация в Непале сегодня, 10 сентября: протесты, поджоги, что с россиянами

Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция

Погода в Москве в четверг, 11 сентября: ждать ли сильных дождей и холода