Разъяренные участники протестов во Франции попали на видео

Кадры массовых протестов во Франции, которые начались из-за предложенных правительством мер жесткой экономии, появились в социальных сетях и французских СМИ. В рамках протестов, проходящих под лозунгом «Заблокируем все», ожидается более 700 акций, к которым присоединятся около 100 тыс. человек.

На опубликованных кадрах видно, как протестующие швыряют в правоохранителей мусорные баки, бросают шумовые гранаты и даже пытаются сжечь автобус. В Париже движение на многих улицах перекрыто, демонстрантам в общей сложности удалось заблокировать около шести важных автомобильных развязок.

Ранее сообщалось, что полиция Франции провела как минимум 75 задержаний в столичном регионе к восьми утра (09:00 мск) 10 сентября. В целом по стране правоохранители произвели 83 задержания. Активисты уже организовали перекрытия дорог в Лионе, Лилле и Гренобле. В Марселе на площади Жольет собрались несколько сотен протестующих.

До этого сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину. Французское общество выразило недовольство заявлениями президента страны Эммануэля Макрона и выступило против дальнейшего вовлечения страны в украинский конфликт.