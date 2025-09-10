Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:26

Разъяренные участники протестов во Франции попали на видео

Протесты под лозунгом «Заблокируем все» во Франции Протесты под лозунгом «Заблокируем все» во Франции Фото: : GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС

Кадры массовых протестов во Франции, которые начались из-за предложенных правительством мер жесткой экономии, появились в социальных сетях и французских СМИ. В рамках протестов, проходящих под лозунгом «Заблокируем все», ожидается более 700 акций, к которым присоединятся около 100 тыс. человек.

На опубликованных кадрах видно, как протестующие швыряют в правоохранителей мусорные баки, бросают шумовые гранаты и даже пытаются сжечь автобус. В Париже движение на многих улицах перекрыто, демонстрантам в общей сложности удалось заблокировать около шести важных автомобильных развязок.

Ранее сообщалось, что полиция Франции провела как минимум 75 задержаний в столичном регионе к восьми утра (09:00 мск) 10 сентября. В целом по стране правоохранители произвели 83 задержания. Активисты уже организовали перекрытия дорог в Лионе, Лилле и Гренобле. В Марселе на площади Жольет собрались несколько сотен протестующих.

До этого сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину. Французское общество выразило недовольство заявлениями президента страны Эммануэля Макрона и выступило против дальнейшего вовлечения страны в украинский конфликт.

Франция
протесты
митинги
Париж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыта трамвайная линия без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Подозреваемому в мошенничестве военблогеру Алехину грозит уголовное дело
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.