10 сентября 2025 в 13:53

Москвичам рассказали, как в этом году пройдет день рождения столицы

Департамент культуры Москвы пообещал масштабное празднование 878-летия столицы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы в этом году ждет масштабное празднование 878-летия столицы, рассказал руководитель Департамента культуры города Алексей Фурсин. По его словам, одной из главных площадок станет Поклонная гора. На протяжении двух дней там будут проходить концерты, участие в которых примут более 350 артистов, передают «Известия».

Более 350 артистов поздравят наш любимый город с праздником в рамках концертной программы на Поклонной горе. Выступления будут продолжаться в течение двух дней — 13 и 14 сентября, а их общая продолжительность составит почти 15 часов, — сказал Фурсин.

Он подчеркнул, что концерт будет бесплатным и открытым для всех желающих. Ожидается появление таких артистов, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая, Жасмин, Александр Добронравов и других.

Ранее заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах внедрить в столице беспилотное метро. По его словам, оно может заработать к концу следующего года.

