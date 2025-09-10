Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 13:50

Дверной косяк помог женщине обнаружить страшную болезнь

DM: британка узнала о раке груди благодаря непроходящему синяку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Непроходящий ушиб груди у жительницы Великобритании оказался симптомом редкого долькового рака молочной железы, сообщает издание Daily Mirror. 42-летняя Эмма Холл получила травму при ударе о дверной косяк в прачечной. Хотя болевые ощущения вскоре прошли, уплотнение в груди сохранилось, что побудило женщину обратиться за медицинской помощью.

Через две недели обследования британке диагностировали дольковый рак молочной железы. Этот тип онкологии характеризуется тем, что злокачественные клетки формируются в дольках — небольших структурах, отвечающих за выработку молока. На данный вид приходится примерно 10-15 процентов всех случаев рака груди.

Пациентке провели девятичасовую операцию по удалению молочной железы с последующей реконструкцией. Однако выяснилось, что опухоль уже распространилась на лимфатические узлы, а злокачественные клетки присутствовали в краях удаленных тканей. За три последующих года Холл прошла курс химиотерапии, лучевое лечение и таргетную терапию, а также перенесла еще одну операцию по удалению реконструированной груди и пораженных лимфатических узлов. В настоящее время она продолжает получать гормональную терапию, которая сдерживает дальнейший рост опухоли.

Ранее сообщалось, что 63-летний житель Шотландии Стив Тернбулл постоянно ощущал запах сахарной ваты, который впоследствии оказался симптомом опухоли головного мозга. Вид и запах его любимого блюда начали вызывать у него отвращение и тошноту. У мужчины также появились головные боли, проблемы со зрением и нарушение равновесия, что заставило его обратиться к врачу. После обследования желудочно-кишечного тракта патологий обнаружено не было, однако результаты магнитно-резонансной томографии выявили наличие глиобластомы в мозге.

рак
травмы
диагнозы
Великобритания
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Tesla известного певца нашли разлагающийся труп
«Не грозит реальный срок»: что говорят об уголовном деле футболиста Смолова
Политолог оценил вероятность отстранения Макрона от власти
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
НАТО применила статью 4 в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Осудившая СВО мать Тарасовой объявилась после ее задержания с наркотиками
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.