Дверной косяк помог женщине обнаружить страшную болезнь

Непроходящий ушиб груди у жительницы Великобритании оказался симптомом редкого долькового рака молочной железы, сообщает издание Daily Mirror. 42-летняя Эмма Холл получила травму при ударе о дверной косяк в прачечной. Хотя болевые ощущения вскоре прошли, уплотнение в груди сохранилось, что побудило женщину обратиться за медицинской помощью.

Через две недели обследования британке диагностировали дольковый рак молочной железы. Этот тип онкологии характеризуется тем, что злокачественные клетки формируются в дольках — небольших структурах, отвечающих за выработку молока. На данный вид приходится примерно 10-15 процентов всех случаев рака груди.

Пациентке провели девятичасовую операцию по удалению молочной железы с последующей реконструкцией. Однако выяснилось, что опухоль уже распространилась на лимфатические узлы, а злокачественные клетки присутствовали в краях удаленных тканей. За три последующих года Холл прошла курс химиотерапии, лучевое лечение и таргетную терапию, а также перенесла еще одну операцию по удалению реконструированной груди и пораженных лимфатических узлов. В настоящее время она продолжает получать гормональную терапию, которая сдерживает дальнейший рост опухоли.

Ранее сообщалось, что 63-летний житель Шотландии Стив Тернбулл постоянно ощущал запах сахарной ваты, который впоследствии оказался симптомом опухоли головного мозга. Вид и запах его любимого блюда начали вызывать у него отвращение и тошноту. У мужчины также появились головные боли, проблемы со зрением и нарушение равновесия, что заставило его обратиться к врачу. После обследования желудочно-кишечного тракта патологий обнаружено не было, однако результаты магнитно-резонансной томографии выявили наличие глиобластомы в мозге.