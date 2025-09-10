Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 06:35

Цветок для ленивых: посеял в октябре — летом любуюсь белоснежным ковром!

Фото: Krüger/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

Нивяник — это не просто ромашка, а настоящий символ лета с сибирским характером! Его крупные белоснежные цветы с солнечными серединками освещают сад с июня до июля, создавая настроение чистоты и радости. И самое удивительное — вырастить эту красоту можно без лишних хлопот!

Я сею его семена прямо под зиму, когда земля уже прихвачена морозцем. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землёй и оставляю до весны. Холодная стратификация — лучший старт для крепких всходов. Весной нивяник дружно прорастает, уже закалённый и готовый к любым сюрпризам погоды. Он невероятно вынослив: зимует без укрытия даже при -40 °C, растёт на любой почве, кроме заболоченной, и стойко переносит засуху.

С каждым годом куртины становятся пышнее, а цветы — крупнее. Посадите нивяник однажды — и он десятилетиями будет дарить вам букеты из белых ромашек, не требуя ни внимания, ни укрытия!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Нежнейшие зразы из картофеля с минтаем! Вкусные шарики на ужин и перекус
Общество
Нежнейшие зразы из картофеля с минтаем! Вкусные шарики на ужин и перекус
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Цветет, даже если забросили клумбу: многолетник не боится пекла и мороза
Общество
Цветет, даже если забросили клумбу: многолетник не боится пекла и мороза
Весной цветет первым россыпью белых колокольчиков! Элегантный многолетник, который не боится морозов
Общество
Весной цветет первым россыпью белых колокольчиков! Элегантный многолетник, который не боится морозов
Морозостойкий многолетник для посадки в тени: очень красивые колокольчики
Общество
Морозостойкий многолетник для посадки в тени: очень красивые колокольчики
многолетики
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знаменитый британский певец собрался переехать в США и пошутил о Трампе
Жители приграничных сел Сумской области жители лишились еды и медпомощи
В Госдуме призвали ввести бесплатную парковку для беременных
«Новые и новые»: Алаудинов рассказал о действиях ВС РФ на Донецком участке
Токио закроет все японские центры в России
Пентагон сократит финансирование боеготовности армии США в ЕС в 15 раз
Врач предупредила о серьезных побочных эффектах самолечения
Встреча с диким животным: инструкция по выживанию
Блины без муки: почему они лучше обычных? Простой диетический рецепт
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника
В Германии судят врача-маньяка, убившего 15 человек
Россиян предостерегли от употребления сахарозаменителей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 сентября
Фильм «Кремлевский волшебник» могут показать в России
Еще один рабочий погиб на стройке в Бурятии
Названы два важных фактора для успешного трудоустройства
Юрист предупредил о рисках проживания в неприватизированной квартире
В Польше привели в готовность системы ПВО и закрыли небо
Психолог ответила, что укрепляет семейные отношения и спасает от конфликтов
Несколько категорий россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.