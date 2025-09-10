Цветок для ленивых: посеял в октябре — летом любуюсь белоснежным ковром!

Нивяник — это не просто ромашка, а настоящий символ лета с сибирским характером! Его крупные белоснежные цветы с солнечными серединками освещают сад с июня до июля, создавая настроение чистоты и радости. И самое удивительное — вырастить эту красоту можно без лишних хлопот!

Я сею его семена прямо под зиму, когда земля уже прихвачена морозцем. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землёй и оставляю до весны. Холодная стратификация — лучший старт для крепких всходов. Весной нивяник дружно прорастает, уже закалённый и готовый к любым сюрпризам погоды. Он невероятно вынослив: зимует без укрытия даже при -40 °C, растёт на любой почве, кроме заболоченной, и стойко переносит засуху.

С каждым годом куртины становятся пышнее, а цветы — крупнее. Посадите нивяник однажды — и он десятилетиями будет дарить вам букеты из белых ромашек, не требуя ни внимания, ни укрытия!

