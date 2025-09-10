Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:58

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 10 сентября

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 10 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в среду, 10 сентября: обстановка на фронте

«10-я отдельная гвардейская бригада специального назначения Южной группировки войск уничтожила замаскированную антенну Starlink и живую силу противника на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции. Российские операторы беспилотников коптерного типа, оснащенных системой сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну и живую силу ВСУ, совершавшую ротацию», — пишет «Дневник десантника».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Покровском направлении идут бои в районе Молодецкого и севернее Удачного, где российские ДРГ занимаются разведкой в районе шахтоуправления «Покровское».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В юго-западной части Покровска жесткие бои за контроль над высотками. В районе Чунишино есть тактические успехи, немного восточнее ВС РФ продвинулись в районе с. Балаган. Севернее Мирнограда бои в Никаноровке и Нового Шахово. В Шахово сражение продолжается в центральной части поселка. Противник контратакует в Панковке. На Константиновском направлении ВС РФ наступают севернее Полтавки в сторону Шахово и Софиевки. Севернее Торецка бои не стихают в районе Клебан-Быка и Плещеевки. Наши бойцы отбивают контратаки противника в районе Предтечино. Противник сообщает об ударах наших дронов на трассах Славянск — Изюм и Славянск — Барвенково в 50 км от ЛБС. В западной части Дружковки было несколько ракетных прилетов с последующей вторичной детонацией. В Краматорске мощный удар дронами и РСЗО был нанесен по авиационной комендатуре и пункту дислокации мобильных групп ПВО ВСУ», — добавил он.

Военкор Юрий Котенок отметил, что подразделения ВС РФ продолжают отражать контратаки ВСУ в Покровске (Красноармейске), в районе Мирнограда (Димитрова), ведут ожесточенные бои за Покровск в центре, в Троянде, в микрорайоне Лазурный и в районе северо-восточной окраины Мирнограда.

«Восточнее Мирнограда наши подразделения атакуют в районе р. Сенной. Ожесточенные бои — в Новоэкономическом и в районе Миролюбовки. Очагово противник присутствует в северной части Новоэкономического и в районе школы № 1. Несколько групп ВСУ зацепились на южной окраине. Проводится зачистка посадок южнее Мирного, куда ранее заскочили несколько групп противника. Ожесточенные встречные бои — в районе Чунишино. На западном охвате агломерации — встречные бои в районе северной окраины Удачного. Обстановка в районе Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской) агломерации остается сложной и напряженной для обеих сторон», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Донбасский партизан» подтверждает, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается крайне напряженной.

«Российские подразделения ведут наступательные действия малыми штурмовыми группами, закрепляясь в пригородах и создавая угрозу городской черте Покровска (Красноармейска). В Удачном обстановка остается нестабильной: населенный пункт фактически превращен в серую зону. Улицы и кварталы переходят из рук в руки, плотность боев высокая, закрепиться полностью ни одной из сторон не удается. В пригородах Покровска (Красноармейска) российские подразделения ведут наступление малыми группами, действуя в районах Леонтовичей, Троянды и стремясь закрепиться в многоэтажной застройке микрорайона Лазурный. В районе Николаевки фиксируются интенсивные боевые действия. Подразделения ВС РФ добились тактических успехов, расширив зону контроля и оказывая давление на украинские позиции», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

