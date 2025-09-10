Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:54

В СПЧ оценили, смогут ли мигранты обойти законы после окончания амнистии

Член СПЧ Кабанов: мигранты будут искать пробелы в законе, чтобы остаться в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

После окончания срока амнистии мигрантов, нелегалы наверняка будут искать пробелы в законах, чтобы остаться на территории России, поделился мнением с NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он также отметил, что скорее всего у них появятся некие помощники. Однако, уточнил он, постепенно пространство для незаконного нахождения в РФ будет сужаться.

Будут ли мигранты искать «дырки» для того, чтобы остаться в России? Конечно, будут. Конечно, у них будут помощники. Но постепенно пространство для их незаконного нахождения будет сжиматься, как шагреневая кожа. Все-таки порядок будет наводиться, — сказал Кабанов.

Он также подчеркнул, что за последние три года в РФ сделано очень много с точки зрения изменения стратегии миграционной политики. По его словам, появилось много новых законов, контролирующих эту сферу.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что более 87% детей мигрантов, проживающих в России, не могут быть зачислены в школы. С 1 апреля 2025 года для обеспечения качественного образовательного процесса для несовершеннолетних введен специальный экзамен, проверяющий уровень подготовки, уточнили в ведомстве.

