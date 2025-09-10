Кустарник, который можно посадить в октябре! Многолетник обильно цветет и выдерживает -35! Осень — идеальное время для посадки, ведь растения успевают укорениться до зимы и весной трогаются в рост. Если ищете неприхотливый вариант, который не вымерзнет даже в суровые морозы, обратите внимание на спирею. Этот многолетний кустарник выдерживает холода, не требует укрытия и быстро адаптируется к новым условиям.

Спирея — настоящая находка для садовода. Весной и летом она покрывается обильным облаком белых, розовых или пурпурных цветков (в зависимости от сорта), превращая сад в цветущий уголок. Осенью куст радует яркой окраской листвы — от золотистой до бордовой, а зимой сохраняет аккуратную форму, украшая участок даже без листвы.

Кустарник прекрасно подходит для живых изгородей, бордюров и одиночных посадок. Он одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в легкой полутени. Уход за спиреей минимальный: достаточно обрезать старые ветви весной и поливать только в сильную засуху. Посадив спирею этой осенью, уже через несколько месяцев вы получите надежное, декоративное и неприхотливое украшение сада, которое будет радовать десятилетиями.

