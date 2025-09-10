Морозостойкая красавица украсит сад даже зимой! Многолетник — взрыв цвета: от бронзового до черного

Морозостойкая красавица, которая украсит сад даже зимой! Этот многолетник — взрыв цвета: от нежно-зелёного и бронзового до пурпурного и почти чёрного! Если вы ищете многолетник, который будет радовать глаз не только летом, но и в холодное время года, обратите внимание на гейхеру. Этот эффектный цветок ценится за декоративную листву — её оттенки варьируются от светлых к темным оттенкам.

Главное достоинство гейхеры — удивительная выносливость. Она спокойно переносит морозы до −35 °C и зимует без укрытия, возвращаясь весной с обновлённой листвой. Растение любит полутень и рыхлую почву, не требует частых подкормок и поливов, а на одном месте может расти до пяти лет, сохраняя декоративность. В саду гейхера создаёт яркие акценты и гармонично сочетается с хвойниками, злаками и другими многолетниками.

Летом гейхера радует ещё и изящными цветоносами с мелкими колокольчатыми цветами, которые отлично смотрятся в букетах. А её корневая система образует плотные куртины, которые со временем становятся всё пышнее. Совет садоводам: посадите гейхеру в бордюрах или вдоль садовых дорожек — она создаст стильный, ухоженный вид и будет радовать вас круглый год без особых забот.

