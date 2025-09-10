Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:17

На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников

Радиотехнолог Бескрестнов назвал муляжами упавшие в Польше беспилотники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Упавшие в Польше беспилотники оказались муляжами, заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов в Telegram-канале. По его мнению, один из найденных дронов относился к БПЛА «Гербера», но не разведывательной версии и без камер. Минобороны РФ опровергает сообщения о причастности России к инциденту.

Один из найденных БПЛА в Польше. Ложная цель БПЛА «Гербера». Версия не разведывательная, без камер. <…> Запустили «пенопластовые» самолеты на Польшу. Все живы. Дальше скандала дело не пойдет. Нам это никак не сыграет на руку. А вот Европа, вероятно, теперь займется своей обороной, а не нашей. И деньги пойдут туда, — написал Бескрестнов.

Ранее в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. По их данным, объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога. В настоящее время идет поиск сбитых объектов.

Украина
мнения
беспилотники
Польша
