Называл жену Аркадием: глумливого трансгендера нашли расчлененным в Неве

В Ленинградской области завершился суд над жителем Мурино, который убил трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Вместе с женой он выкинул труп человека в приток Невы, и вместе супруги сбежали из региона. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Не разобрались с именами

В феврале 2025 года 26-летний Даниил Кузнецов вместе с супругой Лолитой, которая ранее по паспорту была Аркадием, пригласили в гости Владислава, который называл себя Ариной.

По данным «Фонтанки», друг семейства Владислав в порядке глумления начал называть Лолиту ее прежним мужским именем, поскольку у той, хотя и были документы на мужское имя, не была проведена пенэктомия — частичная ампутация мужского полового органа. Кузнецов решил вступиться за свою подругу и начал бить гостя.

«Судом установлено, что в период с 26 по 28 февраля 2025 года Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по проспекту Авиаторов Балтики в городе Мурино, <...> в ходе конфликта с потерпевшим нанес последнему не менее 19 ударов кулаком в область лица, а также руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. После чего сдавил шею потерпевшего», — рассказали в прокуратуре Ленобласти.

Труп в чемодане нашел морж

Несколько дней Даниил и Лолита прожили в квартире с трупом, прежде чем приняли решение расчленить его, чтобы вынести из квартиры.

Труп Владислава упаковали в два чемодана и вынесли за пределы многоэтажки. При этом оба попали на камеры наблюдения в подъезде и даже столкнулись с соседом на выходе. Вскоре тело оказалось в водоеме.

Утром 1 марта чемоданы с сильным трупным запахом обнаружил местный житель, который увлекается моржеванием и каждое утро купается в Неве.

Полицейские при помощи камер наружного видеонаблюдения в короткие сроки установили адрес убийства и обнаружили в квартире следы преступления.

Добирались на перекладных

К тому времени супруги уехали в Карелию, где их 3 марта задержали. Даниил сразу же взял всю вину на себя, спасая Лолиту. В отношении жены было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления, но позднее оно было прекращено.

Известно, что супруги для конспирации добирались на перекладных через город Лодейное Поле.

9 сентября суд приговорил Кузнецова к 11 годам исправительной колонии строгого режима.

