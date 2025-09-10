В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС Депутат Соболев: ЕС созданием общего альянса с Украиной готовится к войне с РФ

Европейский союз, создавая общий альянс по разработке дронов с Украиной, готовится к войне с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, планы Запада по милитаризации экономики свидетельствуют о давних агрессивных намерениях.

ЕС по всем направлениям готовится к войне с Россией и в политическом плане, и в экономическом. Я с удивлением узнал, что перевод на военные рельсы экономик стран ЕС оказывается спланирован давно, задолго до начала СВО, и сейчас они его начали воплощать в жизнь. Они собираются вести конфликт на Украине до того момента, когда сами способны будут напасть на Россию. Эту трескотню, которая исходит от Запада, нужно воспринимать как информационную подготовку к военным действиям. Частично они работают на свое население, частично на РФ и так далее, — высказался Соболев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине военный кредит в размере €6 млрд (588 млрд рублей) на создание новых беспилотных летательных аппаратов. Она пообещала сформировать альянс по совместной разработке БПЛА.