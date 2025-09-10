В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ

На окраине Вильнюса загорелась станция разлива сжиженного газа, сообщил портал LRT. В результате инцидента пострадал рабочий предприятия, его отвезли в больницу. Также в радиусе одного километра от места ЧП начали эвакуацию.

Пострадал один человек, а свидетели утверждают, что черный дым был виден за несколько километров от эпицентра, — говорится в сообщении.

В МВД Литвы отметили, что пожар на станции может быть связан с нарушениями условий эксплуатации. В тушении огня участвуют много пожарных, также применяется беспилотник.

Ранее крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном поселке Некрасовский. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. Рядом со складом находится конюшня. Животных начали выводить в безопасное место. Позднее стало известно, что площадь пожара выросла почти в 20 раз.

До этого в Симферопольском районе Крыма был полностью потушен ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС России. Возгорание сухой травы произошло рядом с селом Камышинка.