11 сентября 2025 в 06:00

В ГД высказались о навязанных страховых продуктах при оформлении ипотеки

Депутат Чаплин: для одобрения ипотеки страхование жизни необязательно

Банки и застройщики не вправе навязывать заемщикам страхование жизни при оформлении ипотечного кредита, так как оно не является обязательным условием для одобрения сделки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, обязательным является только страхование самого объекта недвижимости, выступающего в качестве залога.

Что касается страхования при оформлении ипотеки, то обязательному страхованию подлежит только предмет залога, то есть сама квартира. Это означает, что требование застройщиков или банков оформить страхование жизни не является обязательным с точки зрения закона. Страхование жизни и здоровья граждан осуществляется по их желанию. Таким образом, заемщик может отказаться от этого вида страхования без риска отказа в выдаче ипотечного кредита, — пояснил Чаплин.

По его словам, требования страхования жизни связаны с партнерскими отношениями финансовых организаций и девелоперов со страховщиками. Он призвал граждан знать свои права и не нести дополнительных финансовых нагрузок, которые носят добровольный характер.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в следующем году в России станет возможным использование биометрических данных для оформления дистанционных сделок с недвижимостью. Данная мера направлена на цифровизацию рынка и повышение безопасности операций.

