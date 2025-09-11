Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 06:20

Биолог рассказала, чем могут быть опасны хинкали и пельмени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Людям с непереносимостью глютена нельзя есть пельмени, хинкали или вареники, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она добавила, что в данных продуктах фабричного производства много вредных консервантов.

Для людей с непереносимостью глютена [пельмени, хинкали или вареники] могут быть вредны, если тесто сделано из пшеничной муки. Цельнозерновая мука делает их полезнее из-за клетчатки, которая улучшает пищеварение. В начинках, особенно если продукт покупной, могут содержаться жир, лишняя соль и консерванты, что способно негативно сказаться на здоровье. Зачастую вредны для здоровья жирные или острые соусы к мантам, хинкали, пельменям и вареникам, — сказала Лялина.

По ее словам, у любителей такой еды часто возникают трудности с контролем порций, а размер и сытность приводят к перееданию. Эксперт напомнила, что пельмени, манты, хинкали и вареники могут стать частью сбалансированного рациона, если употреблять их в умеренных количествах.

Также стоит выбирать начинки с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки, например овощи, нежирное мясо. Старайтесь варить или готовить эти блюда на пару вместо жарки, чтобы снизить калорийность, — подытожила Лялина.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что любители пельменей и малоподвижного образа жизни могут не дожить до старости. По его словам, эти привычки могут негативно сказаться на здоровье.

