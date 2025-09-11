Чемпионка России раскрыла, как недопуск влияет на результаты

Российские спортсмены сохранили статус лидеров, несмотря на отстранение от международных соревнований, заявила NEWS.ru чемпионка РФ по прыжкам с шестом Полина Кнороз. По ее словам, возвращение соотечественников на мировой уровень произойдет в ближайшее время.

На чемпионате России в Казани наши спортсмены в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки, который говорит сам за себя. Российские спортсмены по-прежнему соответствуют статусу лидеров и продолжают занимать высокие позиции в мировом топе. И что важно — нас видят, за нашими результатами следят. Так что честное соперничество продолжается, пускай и заочно, — отметила Кнороз.

Она подчеркнула, что когда на международных соревнованиях отсутствуют потенциальные лидеры, общие результаты становятся менее объективными — сами атлеты это, конечно, понимают. Поэтому, на ее взгляд, возвращение россиян на международные соревнования может произойти уже в ближайшее время.

Ранее российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах. Она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.

До этого олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что их группа готовится так, как будто Олимпийские игры уже завтра. Спортсмен пообещал, что когда Россию вернут к международным стартам в полном объеме, никому не будет стыдно.