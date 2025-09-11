Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 05:45

Врач призвала не спешить заменять классическое молоко растительным

Врач Павлова: растительное молоко содержит в разы больше сахара, чем обычное

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Растительное молоко содержит меньше аминокислот, полезных жиров, витаминов группы В и минералов, чем традиционное молоко, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она добавила, что важно читать состав напитка, а не ориентироваться на надписи organic или natural.

Растительное молоко стало популярным среди тех, кто не может использовать в питании обычное молоко в связи с непереносимостью лактозы либо хочет снизить воспалительную нагрузку на организм. Растительное молоко содержит меньше аминокислот, полезных жиров и жирорастворимых витаминов в отличие от традиционного молока. Оно также уступает по количеству витаминов группы В, минералов, например кальция и магния, — сказала Павлова.

Кроме того, по ее словам, растительные аналоги — соя, миндаль, кешью — являются распространенными аллергенами. Врач подчеркнула, что для придания текстуры, похожей на коровье молоко, производители используют стабилизаторы и эмульгаторы, такие как каррагинан и гуаровая камедь, которые могут вызывать воспаление, вздутие и раздражение. Она также добавила, что перед переходом на растительное молоко важно понимать, готов ли к этому организм и принесет ли это ему пользу.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что ожирение и преддиабет являются факторами риска инфаркта или инсульта. По его словам, к этим заболеваниям также может привести высокий уровень холестерина.

здоровье
питание
витамины
врачи
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
