Врач призвала не спешить заменять классическое молоко растительным

Растительное молоко содержит меньше аминокислот, полезных жиров, витаминов группы В и минералов, чем традиционное молоко, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она добавила, что важно читать состав напитка, а не ориентироваться на надписи organic или natural.

Растительное молоко стало популярным среди тех, кто не может использовать в питании обычное молоко в связи с непереносимостью лактозы либо хочет снизить воспалительную нагрузку на организм. Растительное молоко содержит меньше аминокислот, полезных жиров и жирорастворимых витаминов в отличие от традиционного молока. Оно также уступает по количеству витаминов группы В, минералов, например кальция и магния, — сказала Павлова.

Кроме того, по ее словам, растительные аналоги — соя, миндаль, кешью — являются распространенными аллергенами. Врач подчеркнула, что для придания текстуры, похожей на коровье молоко, производители используют стабилизаторы и эмульгаторы, такие как каррагинан и гуаровая камедь, которые могут вызывать воспаление, вздутие и раздражение. Она также добавила, что перед переходом на растительное молоко важно понимать, готов ли к этому организм и принесет ли это ему пользу.

