Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:00

Россиянам назвали факторы, указывающие на риск инфаркта или инсульта

Врач Мясников: ожирение и преддиабет являются факторами риска инфаркта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ожирение и преддиабет являются факторами риска инфаркта или инсульта, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач Александр Мясников. По его словам, к этим заболеваниям также может привести высокий уровень холестерина.

Избыточный вес, гипертония и преддиабет — мощные факторы риска заболеваний сердца, — сказал Мясников.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов заявил, что для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо отказаться от любых видов табака, включая сигареты, электронные устройства и вейпы. Он отметил, что они повышают риски гипертонии, инфарктов, инсультов и онкологии.

Врач отметил, что не менее важно следить за питанием. Дело в том, что избыточный вес провоцирует гипертонию, атеросклероз и диабет, который разрушает сосуды и сердце.

До этого кардиолог Юрий Конев рассказал, что достоверно определить приближение инфаркта может только врач. По его словам, заболевание стало «молодеть» из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. В зоне риска люди, не достигшие 40 лет. Снизить смертность помогает диспансеризация, отметил он.

Россия
Александр Мясников
инфаркты
инсульты
признаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Летающий Кремль»: чем уникален президентский самолет Ил-96-300ПУ
В Подмосковье открыли новый сквер в старинной усадьбе
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.