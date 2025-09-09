Россиянам назвали факторы, указывающие на риск инфаркта или инсульта

Ожирение и преддиабет являются факторами риска инфаркта или инсульта, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач Александр Мясников. По его словам, к этим заболеваниям также может привести высокий уровень холестерина.

Избыточный вес, гипертония и преддиабет — мощные факторы риска заболеваний сердца, — сказал Мясников.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов заявил, что для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо отказаться от любых видов табака, включая сигареты, электронные устройства и вейпы. Он отметил, что они повышают риски гипертонии, инфарктов, инсультов и онкологии.

Врач отметил, что не менее важно следить за питанием. Дело в том, что избыточный вес провоцирует гипертонию, атеросклероз и диабет, который разрушает сосуды и сердце.

До этого кардиолог Юрий Конев рассказал, что достоверно определить приближение инфаркта может только врач. По его словам, заболевание стало «молодеть» из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. В зоне риска люди, не достигшие 40 лет. Снизить смертность помогает диспансеризация, отметил он.