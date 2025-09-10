Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:57

Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно

Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашние заготовки — это не только способ сохранить урожай, но и возможность радовать семью яркими вкусами всю зиму. Наивкуснейшее лечо из болгарского перца можно сделать буквально за час, а результат получится невероятно ароматным и красивым.

Для приготовления понадобятся 2 кг спелого болгарского перца, 1,5 кг красных сочных томатов, 0,5 кг репчатого лука, 150 мл растительного масла, 100 г сахара, 1 столовая ложка соли и 80 мл 9% уксуса. Эти пропорции идеально сбалансированы, чтобы вкус был насыщенным, но мягким.

Сначала томаты нужно измельчить в блендере до состояния пюре и вылить в широкую кастрюлю. Добавить растительное масло, соль и сахар, довести смесь до кипения и варить 10 минут. Пока соус готовится, перцы очищаются от семян и нарезаются крупными дольками, а лук полукольцами.

Затем овощи выкладываются в томатный соус, все тщательно перемешивается и тушится на медленном огне 30 минут. За 5 минут до конца в кастрюлю добавляется уксус, что придает лечо пикантность и увеличивает срок хранения.

Когда лечо становится мягким, а соус густеет, его можно сразу раскладывать по стерилизованным банкам и закатывать.

Такое лечо из болгарского перца по пошаговому рецепту украсит любое застолье. Оно прекрасно идет как самостоятельная закуска или как дополнение к гарнирам и мясу. Заготовка хорошо хранится всю зиму и остается сочной, насыщенной и аппетитной.

Ранее мы рассказали, как приготовить маслята с чесноком и укропом.

лечо
болгарские перцы
домашние заготовки
томаты
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.