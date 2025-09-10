Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно

Домашние заготовки — это не только способ сохранить урожай, но и возможность радовать семью яркими вкусами всю зиму. Наивкуснейшее лечо из болгарского перца можно сделать буквально за час, а результат получится невероятно ароматным и красивым.

Для приготовления понадобятся 2 кг спелого болгарского перца, 1,5 кг красных сочных томатов, 0,5 кг репчатого лука, 150 мл растительного масла, 100 г сахара, 1 столовая ложка соли и 80 мл 9% уксуса. Эти пропорции идеально сбалансированы, чтобы вкус был насыщенным, но мягким.

Сначала томаты нужно измельчить в блендере до состояния пюре и вылить в широкую кастрюлю. Добавить растительное масло, соль и сахар, довести смесь до кипения и варить 10 минут. Пока соус готовится, перцы очищаются от семян и нарезаются крупными дольками, а лук полукольцами.

Затем овощи выкладываются в томатный соус, все тщательно перемешивается и тушится на медленном огне 30 минут. За 5 минут до конца в кастрюлю добавляется уксус, что придает лечо пикантность и увеличивает срок хранения.

Когда лечо становится мягким, а соус густеет, его можно сразу раскладывать по стерилизованным банкам и закатывать.

Такое лечо из болгарского перца по пошаговому рецепту украсит любое застолье. Оно прекрасно идет как самостоятельная закуска или как дополнение к гарнирам и мясу. Заготовка хорошо хранится всю зиму и остается сочной, насыщенной и аппетитной.

