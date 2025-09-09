Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок

Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Засолка маслят на зиму представляет собой классический метод заготовки, который позволяет сохранить неповторимый лесной аромат и получить упругие хрустящие грибы. Особенностью этого проверенного рецепта соленых маслят является использование свежего укропа и чеснока, которые придают закуске пикантность и яркий вкус. Такая закуска с чесноком и укропом становится настоящим украшением зимнего стола.

Для приготовления требуются отборные маслята (3 кг), крупная каменная соль (150 г), свежий укроп (50 г, или 5–7 зонтиков), чеснок (2 крупные головки), листья черной смородины (10–15 шт.), а также душистый перец горошком (10 шт.) и лавровый лист (3–4 шт.). Грибы тщательно очищают от кожицы, промывают и отваривают в подсоленной воде примерно 20–25 минут, после чего откидывают на дуршлаг. Маслята холодной засолки укладывают в подготовленную емкость слоями, пересыпая солью и специями, а также перекладывая измельченным укропом и пластинками чеснока. Сверху устанавливают гнет и оставляют в прохладном месте на 30–35 дней для просолки. Готовые ароматные соленые маслята раскладывают по стерильным банкам и хранят в холодильнике или погребе.

Данная пикантная грибная заготовка идеально сочетается с отварным картофелем, луком и растительным маслом. Соленые маслята по семейному рецепту ценятся за насыщенный вкус и способность долго сохранять превосходную текстуру.

Ранее мы рассказали, как приготовить квашеные помидоры с базиликом.

