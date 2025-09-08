Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 12:45

Почему в квашеные помидоры добавляют мяту? Секрет шеф-повара

Почему в квашеные помидоры добавляют мяту? Почему в квашеные помидоры добавляют мяту? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте квашеные помидоры на зиму с базиликом и мятой — это элегантная закуска, которая впечатлит изысканным вкусом и ярким ароматом. Сочетание сочных томатов с пряным базиликом и освежающей мятой создает уникальный гастрономический ансамбль. Такая ферментированная заготовка не только радует вкусом, но и сохраняет максимум полезных веществ.

Для создания этого кулинарного шедевра потребуются плотные помидоры среднего размера (около 1,5 кг), пучок свежего фиолетового базилика (30 г), веточки мяты (20 г), чеснок (4–5 зубчиков) и зонтики укропа (2–3 шт.). Для рассола: фильтрованная вода (1 литр), каменная соль без добавок (2 столовые ложки) и сахар (1 столовая ложка).

Технология приготовления заключается в сохранении хрустящей текстуры. Помидоры аккуратно моют и просушивают. На дно стерильной трехлитровой банки укладывают часть пряных трав и нарезанные пластинами зубчики чеснока. Помидоры плотно размещают в емкости, переслаивая их оставшимися травами. Отдельно кипятят воду с солью и сахаром, затем полностью остужают рассол. Холодной жидкостью заливают содержимое банки, сверху устанавливают гнет грузом 100–150 граммов. Емкость оставляют при комнатной температуре на 3–4 дня для запуска процесса молочнокислого брожения, после чего переносят в прохладное помещение для длительного хранения.

Ароматная закуска из помидоров с базиликом и мятой будет готова через 20–25 дней. Квашеные помидоры с базиликом и мятой отличаются сложным букетом — в них гармонично сочетаются классическая кислинка, пикантные ноты и освежающее послевкусие. Эта зимняя заготовка прекрасно дополнит мясные блюда, картофель и крупы, а также выступит в роли самостоятельной низкокалорийной закуски. Такой полезный продукт станет жемчужиной вашей коллекции домашних заготовок.

