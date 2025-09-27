Приправа на зиму! Готовим базиликовое масло! Вкусное, нежное, ароматное — без возни и стерилизации

Когда на грядке буйствует базилик, а до холодов рукой подать, я обязательно готовлю эту волшебную заготовку. Базиликовое масло — это не просто способ сохранить зелень, это настоящая капля лета в баночке! Оно невероятно ароматное, с ярким вкусом, который преобразит любое обыденное блюдо: от пасты и пиццы до простого куска хлеба. И самое главное — готовится оно элементарно, без всякой стерилизации и долгой возни. Простота этого рецепта меня покорила раз и навсегда.

Для одной баночки объемом 200–250 мл нам понадобится: большой пучок свежего базилика (примерно 50–70 граммов), 150–200 мл качественного растительного масла (оливковое или подсолнечное без запаха), 1-2 зубчика чеснока (по желанию), щепотка соли. Базилик нужно тщательно перебрать, промыть и полностью высушить. Это очень важно! Любая влага может испортить заготовку. Я раскладываю зелень на полотенце и даю ей полежать пару часов.

Сухой базилик крупно рвем руками или режем ножом. Чеснок чистим и нарезаем тонкими пластинками. На дно чистой и абсолютно сухой баночки насыпаем щепотку соли. Плотно, но не утрамбовывая, заполняем банку базиликом и чесноком, оставляя около 2 см до горлышка. Теперь медленно, по стенке, заливаем масло, чтобы оно полностью покрыло зелень и вытеснило весь воздух.

Закрываем баночку сухой крышкой и слегка встряхиваем. Убираем в холодильник или в прохладное темное место. Масло должно настояться хотя бы сутки, чтобы напитаться ароматом. Хранится такая заготовка несколько месяцев. Зимой достаточно добавить ложечку в суп или соус — и вот оно, лето на вашей тарелке! Аромат просто сногсшибательный.

