Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:46

Приправа на зиму! Готовим базиликовое масло! Вкусное, нежное, ароматное — без возни и стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда на грядке буйствует базилик, а до холодов рукой подать, я обязательно готовлю эту волшебную заготовку. Базиликовое масло — это не просто способ сохранить зелень, это настоящая капля лета в баночке! Оно невероятно ароматное, с ярким вкусом, который преобразит любое обыденное блюдо: от пасты и пиццы до простого куска хлеба. И самое главное — готовится оно элементарно, без всякой стерилизации и долгой возни. Простота этого рецепта меня покорила раз и навсегда.

Для одной баночки объемом 200–250 мл нам понадобится: большой пучок свежего базилика (примерно 50–70 граммов), 150–200 мл качественного растительного масла (оливковое или подсолнечное без запаха), 1-2 зубчика чеснока (по желанию), щепотка соли. Базилик нужно тщательно перебрать, промыть и полностью высушить. Это очень важно! Любая влага может испортить заготовку. Я раскладываю зелень на полотенце и даю ей полежать пару часов.

Сухой базилик крупно рвем руками или режем ножом. Чеснок чистим и нарезаем тонкими пластинками. На дно чистой и абсолютно сухой баночки насыпаем щепотку соли. Плотно, но не утрамбовывая, заполняем банку базиликом и чесноком, оставляя около 2 см до горлышка. Теперь медленно, по стенке, заливаем масло, чтобы оно полностью покрыло зелень и вытеснило весь воздух.

Закрываем баночку сухой крышкой и слегка встряхиваем. Убираем в холодильник или в прохладное темное место. Масло должно настояться хотя бы сутки, чтобы напитаться ароматом. Хранится такая заготовка несколько месяцев. Зимой достаточно добавить ложечку в суп или соус — и вот оно, лето на вашей тарелке! Аромат просто сногсшибательный.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

базилик
масло
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.