Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном

Запеченная свекла в фольге в духовке — это простой способ превратить обычный корнеплод в изысканное блюдо с глубоким вкусом. Данный рецепт запеченной свеклы отличается уникальным сочетанием сладости меда и аромата тимьяна. Такой гарнир из свеклы в духовке получается нежным внутри и с аппетитной карамельной корочкой снаружи.

Для приготовления потребуется несколько средних свекол (примерно 4–5 шт.), жидкий мед (2 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.), несколько веточек тимьяна. Духовку разогревают до 200 градусов. Очищенные и нарезанные дольками свеклы смешивают с медом, маслом, солью, перцем и листочками тимьяна. Полученную смесь плотно заворачивают в фольгу для запекания и отправляют в духовой шкаф на 40–50 минут. Готовность проверяют ножом.

Запекание свеклы в фольге позволяет максимально сохранить ее сочность и природную сладость. Мед и тимьян создают неповторимый пикантный вкус с пряными нотками, который идеально дополняет мясные блюда, мягкие сыры или служит самостоятельной теплой закуской. Это полезное блюдо из овощей готовится практически без участия кулинара и всегда дает прекрасный результат.

