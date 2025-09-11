Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:14

Политолог разъяснил, что значит для Трампа убийство Кирка

Политолог Атаманенко: Трамп извлечет выгоду из убийства республиканца Кирка

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп извлечет выгоду из убийства республиканца Чарли Кирка, заявил политолог Артемий Атаманенко. По его словам, которые передает «ФедералПресс», американский лидер уже обвинил «радикальных левых» в том, что их действия привели к этой трагедии.

Убийство Чарли Кирка для Трампа является событием общенационального масштаба. В своем обращении к нации он отметил, что стрелок атаковал не просто отдельного человека, а всю Америку. <…> Такая ситуация оказалось возможной во многом благодаря действиям «радикальных левых», — отметил Атаманенко.

Ранее стало известно, что Кирк получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете. Впоследствии он скончался в больнице.

Политолог Андрей Кортунов ранее выразил мнение, что убийство Кирка усилит раскол в американском обществе. По его словам, это преступление заставит сторонников главы Белого дома ужесточить свои взгляды и призывы к борьбе с либеральными оппонентами.

