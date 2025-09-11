Политолог разъяснил, что значит для Трампа убийство Кирка

Президент США Дональд Трамп извлечет выгоду из убийства республиканца Чарли Кирка, заявил политолог Артемий Атаманенко. По его словам, которые передает «ФедералПресс», американский лидер уже обвинил «радикальных левых» в том, что их действия привели к этой трагедии.

Убийство Чарли Кирка для Трампа является событием общенационального масштаба. В своем обращении к нации он отметил, что стрелок атаковал не просто отдельного человека, а всю Америку. <…> Такая ситуация оказалось возможной во многом благодаря действиям «радикальных левых», — отметил Атаманенко.

Ранее стало известно, что Кирк получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете. Впоследствии он скончался в больнице.

Политолог Андрей Кортунов ранее выразил мнение, что убийство Кирка усилит раскол в американском обществе. По его словам, это преступление заставит сторонников главы Белого дома ужесточить свои взгляды и призывы к борьбе с либеральными оппонентами.