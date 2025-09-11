Лавров заявил о новом понимании США кризиса на Украине

США осознают необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По его словам, в Белом доме понимают, что не следует увеличивать военную поддержку Киева, передает ТАСС.

Мы особо отмечаем то, что в Соединенных Штатах есть понимание необходимости не натравливать Украину все больше и больше на Россию, не вооружать Украину для того, чтобы очередную порцию граждан Украины кидать в эту топку, а заниматься устранением первопричины кризиса, — сказал Лавров.

Министр также отметил, что Москва намерена развивать диалог с Вашингтоном и другими государствами, которые готовы содействовать поиску согласованных решений. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на конструктивное взаимодействие по этой теме.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп готов укреплять экономические связи с Россией после мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Москва обладает значительными ресурсами, а ее изоляция оправданна лишь до окончания боевых действий. Затем Трамп намерен заключить выгодные для США экономические соглашения, подчеркнул Вэнс.