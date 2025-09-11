Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 16:11

«Заказ сделан»: названа страна, которую Запад хочет сделать анти-Россией-2

Политолог Перенджиев: Запад хочет сделать из Польши анти-Россию-2 после Украины

Запад намерен превратить Польшу в анти-Россию-2 — новый плацдарм, который заменит Украину, чтобы втянуть страну в прямое военное противостояние с Москвой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, недавний инцидент с дронами на польской границе является частью этого плана.

Инцидент с БПЛА в небе над Польшей указывает на сценарий прямого вовлечения страны в конфликт с Россией. Заказ был сделан на Западе — ударили, провели провокацию и теперь начинают мутить воду, толкая Варшаву на прямое столкновение с Москвой, хотя мы уже с ними сражаемся. Я имею в виду подразделения различных польских военнослужащих на Украине. На Западе, в том числе в Великобритании, хотели бы, чтобы Польша напрямую вошла в боевые действия с Россией. Задача состоит в том, чтобы она стала анти-Россией-2 после Украины, — пояснил Перенджиев.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что на одном из дронов, найденных в Польше, были замечены следы силового скотча. Он усомнился в российском происхождении аппаратов и отметил, что это могла быть провокация Киева.

