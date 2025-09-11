Польша может обзавестись новыми истребителями Франция и Великобритания перебросят в Польшу истребители Eurofighter и Rafale

Великобритания и Франция предложили разместить в Польше истребители Eurofighter и Rafale, сообщил в Сейме министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Такое решение было принято после инцидента с нарушением польского воздушного пространства БПЛА, передает телеканал TVP Info.

Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО французы и британцы подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale, — сказал Косиняк-Камыш.

По словам министра, Нидерланды ускоряют отправку в Польшу двух батарей зенитных комплексов Patriot. Всего у королевства их три, и одно подразделение уже находится в распоряжении НАТО.

Ранее Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, утверждая о нарушении своего воздушного пространства Россией. Как уточнил польский МИД, запрос направлен для обсуждения инцидента на международном уровне.

Позднее глава МВД Польши Марчин Кервиньский объявил о закрытии польско-белорусской границы на неопределенный срок по соображениям безопасности. Он подчеркнул, что решение не связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» и будет действовать до стабилизации обстановки.