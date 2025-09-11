Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:54

Польша может обзавестись новыми истребителями

Франция и Великобритания перебросят в Польшу истребители Eurofighter и Rafale

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Великобритания и Франция предложили разместить в Польше истребители Eurofighter и Rafale, сообщил в Сейме министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Такое решение было принято после инцидента с нарушением польского воздушного пространства БПЛА, передает телеканал TVP Info.

Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО французы и британцы подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale, — сказал Косиняк-Камыш.

По словам министра, Нидерланды ускоряют отправку в Польшу двух батарей зенитных комплексов Patriot. Всего у королевства их три, и одно подразделение уже находится в распоряжении НАТО.

Ранее Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, утверждая о нарушении своего воздушного пространства Россией. Как уточнил польский МИД, запрос направлен для обсуждения инцидента на международном уровне.

Позднее глава МВД Польши Марчин Кервиньский объявил о закрытии польско-белорусской границы на неопределенный срок по соображениям безопасности. Он подчеркнул, что решение не связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» и будет действовать до стабилизации обстановки.

Польша
министерство обороны
поставки
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.