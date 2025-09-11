«Фандом Фест» представил программу лектория

Встречи с писателями, артистами, эксклюзивные кинопоказы, а также автограф-сессии проведут в рамках «Фандом Феста» от «ВКонтакте», который пройдет с 22 по 23 ноября в Москве. Посетители смогут также принять участие в мастер-классе от издательства комиксов.

На фестивале участники смогут встретиться с издателями популярных книг, художниками, разработчиками игр, иллюстраторами и авторами новелл. Гости лектория получат возможность первыми ознакомиться с эксклюзивными фрагментами будущих фильмов «Возвращение в Сайлент Хилл» и «Черный шелк», а также задать режиссерам интересующие вопросы.

Кроме того, в рамках VK Play Talks участникам покажут игру Mobile Legends: Bang Bang, в которую сыграют известные стримеры. Также разработчик мистической триллер-игры «Аспис» Даниил Пономарев и создатель хоррор-визуальной новеллы «Зайчик» Saikono обсудят растущую популярность славянского сеттинга в видеоиграх.

Ранее сообщалось, что за десять лет VK Fest вырос из петербургского музыкального уик-энда в масштабное всероссийское событие. Фестиваль объединяет многотысячную аудиторию, звездный состав артистов, а также бьет рекорды.